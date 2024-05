Emirates sceglie Bologna per il debutto italiano dell’A350

C’è anche Bologna nel novero delle prime destinazioni che Emirates servirà con i nuovi A350, la cui entrata in servizio è prevista per settembre 2024. Bologna sarà servita dall’A350 a partire dal 1° dicembre, mentre il Bahrain sarà la prima destinazione raggiunta dal nuovo velivolo, a partire dal 15 settembre.

I primi 10 aeromobili A350 di Emirates offriranno tre classi di cabina, con 32 posti in Business Class di nuova generazione, 21 posti in Premium Economy e 259 posti in Economy Class. Tutti questi aeromobili sono destinati a servire città di breve e medio raggio della rete del vettore, con il Bahrain appunto come destinazione inaugurale. “Grazie a prodotti di cabina di ultima generazione, tra cui un numero maggiore di posti in Premium Economy verso un più ampio ventaglio di città, a tecnologie di intrattenimento in volo di altissimo livello e a un’abbondanza di altre caratteristiche a misura di passeggero - sottolinea Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates - l’A350 di Emirates conferma il nostro impegno di lungo periodo nell’investire nella migliore esperienza del cliente in cielo”.

In Europa, oltre a Bologna, Lione sarà servita quotidianamente a partire dal 1° dicembre ed Edimburgo rientrerà nel network di Emirates dal 4 novembre.

In Medio Oriente il velivolo opererà in Kuwait e a Muscat e in Asia occidentale a Mumbai, Ahmedabad e a Colombo. Emirates ha in ordine un totale di 65 aerei del tipo A350-900.