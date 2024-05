Emirates all’Arabian Travel Market, ecco i nuovi prodotti

Spazi per riunioni e per esporre i prodotti d’ultima generazione, ma anche i nuovi articoli dell’Emirates Official Store e un’area dedicata alla sostenibilità. Si compone di questi elementi il grande stand di 975 mq di Emirates all’Arabian Travel Market (ATM) di quest’anno, che prenderà il via il 6 maggio.

Tra i prodotti esposti la Emirates Premium Economy, ora disponibile in 15 città, che vanta uno spazio per le gambe fino a 40 pollici, sedili ampi e una generosa reclinazione. La compagnia aerea presenterà anche i suoi Boeing 777-300ER, la suite privata completamente chiusa della First Class, i sedili della Business Class del Boeing 777 e l’Onboard Lounge dell’A380 di ultima generazione.

Le mosse per l’ecosostenibilità

L’Emirates Official Store, che già mette a disposizione i modelli di aerei preferiti dai consumatori e altri pezzi in edizione limitata, presenterà anche i nuovi articoli ispirati alle partnership sportive della compagnia aerea, tra cui asciugamani, cappellini e abbigliamento Emirates a doppio marchio Wimbledon Championship 2024. Il vettore ha anche dedicato una parte dello stand per raccontare alcune delle iniziative di sostenibilità, con schermi interattivi che evidenziano la riduzione delle emissioni, il consumo responsabile e la protezione della biodiversità e degli habitat. Lo stand di Emirates comprenderà anche spazi per riunioni in grado di ospitare oltre 130 visitatori e partner del settore.