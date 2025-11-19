Etihad amplia la flotta widebody

Etihad è diventato il nuovo cliente dell’A330neo. Il modello fa parte di una serie di ordini con cui il vettore amplia la flotta widebody.

Come riporta traveldailynews.com, la compagnia ha confermano un ordine fermo per 6 A330-900, oltre ad ulteriori 7 A350-1000 (per un totale di 27).

L’accordo è stato firmato durante il Dubai Airshow, dove Etihad ha anche annunciato l’impegno a noleggiare altri nove A330-900 da Avolon.

“L’A330neo offre la giusta combinazione di efficienza e flessibilità per la nostra crescita regionale e di medio raggio - ha commentato Antonoaldo Neves, ceo di Etihad Airways -, mentre l’A350-1000 continua a offrire prestazioni eccezionali sulla nostra rete di lungo raggio”.