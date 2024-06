Etihad: il Roma-Abu Dhabi compie 10 anni, da novembre due voli giornalieri

Il volo Roma-Abu Dhabi compie 10 anni. A festeggiare la partenza del decennale sono intervenuti questa mattina all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, Gregoire Becouze, regional general manager Europe per Ethiad Airways e sua eccellenza l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti presso la Repubblica d’Italia, Abdulla Ali AlSubousi.

“Il volo Roma-Abu Dhabi è stato una pietra miliare delle nostre operazioni europee negli ultimi dieci anni - ha detto Becouze -, per questo continueremo a investire e la rotta sarà operata due volte al giorno a partire dal 1 novembre 2024, per una maggiore connettività”.

Per la summer 2024 le connessione restano invece 11 settimanali mentre ad Abu Dhabi i passeggeri in arrivo da Roma potranno connettersi alla rete di hot spot di viaggio direttamente accessibili come Bangkok, Kuala Lumpur, Mumbai o Sydney.