Etihad continua la sua crescita in termini di passeggeri, aerei e capacità operativa e aumenta la sua espansione in Asia. Sono stati infatti ben 16 i nuovi aerei, soprattutto B787, consegnati alla compagnia lo scorso mese di settembre, permettendo così l’apertura di ben 26 nuove rotte, tutte coincidenza con i voli dall’Italia.

Il nostro Paese si conferma infatti il primo mercato europeo di Etihad e Milano il secondo scalo subito dopo Londra. Da inizio anno la capacità operativa della compagnia sull’Italia è cresciuta del 36%, portando così a 17 i voli settimanali dal capoluogo lombardo e a 14 quelli da Roma.

Ecco allora che dopo Medan, in Indonesia, inaugurato il 2 ottobre, e il giornaliero su Taipei già operativo, entro fine mese partirà anche il collegamento con 4 frequenze giornaliere su Chiang Mai. Il 3 novembre sarà invece la volta di Hanoi in Vietnam e Hong Kong, e a seguire Krabi in Thailandia, con ben 8 frequenze settimanali. I voli, tutti concentrati nel moderno scalo di Abu Dhabi, saranno in coincidenza sia con i collegamenti provenienti da Roma che da Milano.