TTG Italia
Italian Exhibition Group

Etihad apre la nuova rotta su Damasco

Nuova destinazione in Medio Oriente per Etihad Airways. Il vettore amplia la sua rete di collegamenti aggiungendo Damasco, in Siria, a partire da giugno 2026. La nuova rotta riflette la crescente domanda da parte dei viaggiatori degli Emirati Arabi Uniti e del Consiglio di cooperazione del Golfo di voli diretti per Damasco.

Il servizio per Damasco inizierà a giugno 2026 con quattro voli settimanali, operati da Airbus A320 di Etihad, con otto posti in Business Class e 150 posti in Economy.

“Questa nuova rotta riflette il nostro impegno nel connettere le persone ai luoghi che più contano per loro – spiega Antonoaldo Neves, amministratore delegato di Etihad Airways -. Siamo orgogliosi di espandere la nostra rete a Damasco e di supportare la popolazione siriana con collegamenti diretti da e per Abu Dhabi, oltre a comode coincidenze attraverso la nostra rete globale. Con il commercio tra Emirati Arabi Uniti e Siria in continua crescita e con una vivace comunità siriana che contribuisce alla prosperità degli Emirati Arabi Uniti, questi nuovi voli rafforzeranno ulteriormente i nostri legami sociali, culturali ed economici”.

Damasco che diventa la 28esima nuova destinazione annunciata nell'ultimo anno; i nuovi servizi fanno parte della più ampia strategia di Etihad per servire le destinazioni in cui i clienti desiderano viaggiare, supportando al contempo i collegamenti economici e culturali tra Abu Dhabi e la regione.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana