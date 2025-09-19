Bahamas: crescita oltre i 20 punti per gli arrivi dall’Italia

Incremento importante per gli arrivi italiani a Bahamas nel 2024. I dati diffusi dall’ente in vista di TTG Travel Experience, dove l’arcipelago sarà presente con un proprio stand, parlano infatti di una crescita del 21,3% rispetto all’anno precedente, frutto dell’attività di promozione dedicata al nostro mercato da parte del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione.

Anche a livello generale gli arrivi turistici sono risultati in ascesa di oltre 16 punti percentuali sperando quota 11 milioni, con una spesa economica pari a oltre 650 milioni di dollari in aggiunta a nuovi investimenti internazionali nel ricettivo per 10 miliardi.

Sulla Penisola Bahamas proseguirà anche quest’anno con attività dedicate a trade e consumer come la campagna OOH realizzata in co-marketing con Turisanda 1924, Brand di viaggio di Alpitour World, dal 6 al 12 ottobre nelle stazioni ferroviarie di Milano, Roma e Bologna; l’incontro in programma il 28 ottobre a Venezia con le agenzie di viaggio partner di Quality Group; l’accordo con Volonline che prevede un piano integrato di comunicazione (newsletter, banner, social media, desk display), ma anche formazione con webinar dedicati e la partecipazione al Caribbean Day di Milano il 30 settembre, e l’adesione alla Going Academy – la formazione per gli agenti di viaggio a bordo di MSC - il 2 ottobre a Trieste.

“Nostro obiettivo è quello di valorizzare la straordinaria diversità delle isole Bahamas, offrendo agli agenti di viaggio strumenti sempre più mirati per proporre soggiorni unici ai propri clienti” ha commentato il general manager del Ministero in Italia Maria Grazia Marino.