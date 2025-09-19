Viva Cruises arriva sul Po, crociere ‘boutique’ da Venezia nel 2027

Le crociere ‘boutique’ di Viva Cruises arrivano sul Po. La compagnia specializzata in itinerari fluviali navigherà sul principale corso d’acqua italiano a partire dal 2027 con Viva Unique.

La nave, attualmente in costruzione, salperà dal porto di Venezia per effettuare 4 itinerari di 7 notti. A bordo omaggi al Belpaese e alla sua cultura, oltre a 52 camere - di cui la metà suite -, un’area benessere, uno spazio per il fitness e piscina con area per prendere il sole.

Tra i servizi riservati agli ospiti delle suite, imbarco prioritario, aperitivo di benvenuto e transfer dall’aeroporto della Serenissima al porto.

I passeggeri che soggiorneranno nella categoria Unique Suite potranno godere anche della colazione in camera, di degustazioni di prodotti stagionali, della prenotazione prioritaria dei ristoranti, di un’esperienza speciale e di un aperitivo con il capitano e il direttore dell’hotel.

Per gli ospiti delle cabine doppie e junior suite, invece, saranno previsti, invece, un omaggio Viva Boutique, un’escursione a tema e il servizio di lavanderia gratuito.

“L’Italia ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore”, spiega a Travel Weekly l’amministratore delegato Andrea Kruse. “Con Viva Unique, non stiamo semplicemente varando una nave: stiamo creando un’esperienza galleggiante che celebra l’anima della cultura, della cucina e dell’artigianato italiani”.