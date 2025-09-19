Icon Collection, servizi più flessibili nelle strutture con Europcar e Care4UHotel

Due nuove collaborazioni strategiche per arricchire l’esperienza di soggiorno degli ospiti. Icon Collection si allea con Europcar e Care4UHotel per offrire servizi flessibili e di valore a chi pernotta nelle sue strutture.
Grazie all’accordo con Europcar, il brand garantisce ai clienti la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di veicoli, beneficiando di una riduzione speciale sulle tariffe di noleggio al momento della prenotazione.
Attraverso Care4UHotel, invece, garantisce tutela da imprevisti e inconvenienti con polizze studiate ad hoc, come StornoHotel (che rimborsa fino a 8.000 euro in caso di cancellazione o interruzione del soggiorno) e l’opzione Travel (con copertura fino a 10.000 euro per chi viaggia in aereo, treno o autobus).
“Si tratta di un vero valore aggiunto che va oltre l’ospitalità tradizionale - spiega il brand alberghiero in una nota -: Icon Collection non si limita a fornire camere e servizi di qualità, ma si impegna a costruire un percorso di cura che accompagna i propri clienti dal momento della prenotazione fino al ritorno a casa. In questo modo, ogni soggiorno diventa un’esperienza a 360°, dove comfort, attenzione ai dettagli e tutela del benessere personale convivono in perfetto equilibrio”.
Remo Vangelista