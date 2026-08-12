Giro di poltrone nel Gruppo Lufthansa

Il Gruppo Lufthansa sta avviando la nomina di nuovi dirigenti in diverse posizioni di leadership all’interno delle sue società. Edi Wolfensberger sarà il nuovo ceo della compagnia aerea svizzera Edelweiss a partire dal 1° ottobre 2026. Succederà a Bernd Bauer, che lascia il Gruppo. Wolfensberger ha ricoperto finora la carica di Chief Operating Officer di Eurowings.

Matthias Spohr succederà a Wolfensberger come direttore operativo di Eurowings a partire sempre dal 1° ottobre. È a capo di Lufthansa Aviation Training dal 2021 e ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali all’interno del Gruppo Lufthansa dal 2013. Tra gli altri incarichi è stato responsabile della flotta presso Germanwings e successivamente ha diretto le operazioni di volo presso Eurowings.

Infine Michael Kircher assumerà la carica di nuovo amministratore delegato e responsabile della formazione di Lufthansa City Airlines a partire dal 1° novembre 2026. Inoltre, ricoprirà anche il ruolo di co-amministratore delegato di Lufthansa Aviation GmbH.