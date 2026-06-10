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Iberia: 9mila posti in più sul Giappone

Il Giappone continua a essere una delle destinazioni più in vista del momento. Lo testimonia anche la decisione di Iberia di aggiungere 9mila posto sulle rotte verso il Paese tra agosto e ottobre.

Come riporta preferente.com, la compagnia aggiungerà infatti un volo settimanale tra il 7 agosto e il 23 ottobre, salendo così a 4 collegamenti ogni 7 giorni. Il volo aggiuntivo decollerà da Madrid ogni venerdì.

Questo aumenta la capacità della rotta del 33% nei prossimi mesi, rafforzando l’impegno della compagnia in Giappone, dove ha iniziato a operare nel 2014.

Nel corso dell’anno, la compagnia aerea offrirà 125.000 posti su questa rotta, operata con un Airbus A350.

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