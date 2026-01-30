Iberia, nuove norme per i bagagli sulla Madrid-Santo Domingo

Iberia ha annunciato un cambiamento per la politica sui bagagli per quanto riguarda la rotta tra Madrid e Santo Domingo. Le modifiche, come ha precisato la compagnia, si sono rese necessarie alla luce dell’elevata domanda di bagagli da stiva sulla rotta.

Come riporta preferente.com, la compagnia ha deciso di limitare i bagagli a un massimo di tre per passeggero per i biglietti venduti a partire dal 22 gennaio. Tuttavia, chiarisce che ci saranno delle eccezioni per i soci Iberia Club Plata e di livello superiore, che beneficeranno di condizioni speciali.

La scelta è arrivata dopo un primo periodo di operatività con l’A321xlr, aereo lungo raggio a corridoio singolo che ha debuttato sulla rotta lo scorso ottobre; in precedenza il volo era operato con aerei a doppio corridoio (A340 prima e A330 poi).