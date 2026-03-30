Il Gruppo Lufthansa ha esteso la sospensione dei voli verso il Medio Oriente fino a ottobre 2026 a causa della persistente instabilità geopolitica nella regione. La decisione coinvolge tutte le compagnie del gruppo, inclusa Ita Airways, con Dubai e Tel Aviv sospese per ora fino al 31 maggio e altre 8 destinazioni bloccate fino al 24 ottobre.

Quali destinazioni sono sospese e fino a quando

Le sospensioni del Gruppo Lufthansa seguono un calendario differenziato per destinazione. Dubai e Tel Aviv restano inaccessibili fino al 31 maggio per Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Ita Airways ed Edelweiss.

Per un periodo più lungo, fino al 24 ottobre 2026, rimangono sospesi i collegamenti verso Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riyadh, Erbil, Muscat e Tehran.

Calendario specifico Eurowings

Eurowings applica tempistiche leggermente diverse: i voli per Tel Aviv, Beirut ed Erbil sono sospesi fino al 30 aprile, mentre Dubai, Abu Dhabi e Amman restano bloccate fino al 24 ottobre.

Come ottenere rimborso o riprenotazione

I passeggeri con voli cancellati hanno due opzioni principali: la riprenotazione gratuita su qualsiasi volo successivo del Gruppo Lufthansa o il rimborso completo del prezzo del biglietto.

Per gestire la pratica, i viaggiatori possono utilizzare l'help center Lufthansa online, il chat assistant o contattare la propria agenzia di viaggio. Per qualsiasi comunicazione, è fondamentale verificare che i dati di contatto nella prenotazione siano aggiornati.

Consigli pratici per i viaggiatori

Il Gruppo Lh raccomanda di verificare sempre lo stato del volo prima di partire per l'aeroporto e di aggiornare i dati di contatto nella prenotazione per rimanere aggiornati. Fondamentale monitorare gli aggiornamenti sui siti ufficiali delle compagnie.