Dopo sette lunghi anni l’americana Boeing torna a superare la rivale Airbus come portafoglio ordini in un anno. Ed è stato un sorpasso sostanzioso considerando che la differenza tra i due è stato pari quasi a 300 aerei (1.173 contro 889). Ma se America batte Europa in questo campo, sul fronte delle consegne i ruoli si invertono (793 per Airbus contro 600 di Boeing: ma per quest’ultima è anche il dato migliore degli ultimi 7 anni). E si inverte anche nel portfolio globale degli ordini ancora da evadere: 8.754 contro 6.720.

L’eterna battaglia tra i due big dell’aviazione segna quindi un’altra tappa e riporta un po’ di fiducia in casa Boeing, dopo anni di difficoltà per diversi motivi, spinta anche da due fattori, come rileva l’analisi di Corriere.it: da una parte il ruolo del nuovo ceo, Kelly Ortberg, e a quello tutt’altro che marginale del presidente Trump.

E se il 2025 resterà in calendario come anno da ricordare, il 2026 si è aperto altrettanto bene per Boeing, che porta a casa un ordine da 30 aerei più altri 30 in opzione nientemeno che da Delta, storico cliente di Airbus.