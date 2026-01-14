Airbus chiude il 2025 con 793 consegne di aeromobili commerciali a 91 clienti nel mondo, in crescita del +4% su base annua, confermando una domanda solida nonostante un contesto operativo complesso.
Nell’anno il costruttore europeo ha registrato 1.000 ordini lordi da 57 clienti, pari a 889 netti, con una forte prevalenza della Famiglia A320, affiancata da A220, A330neo e A350.
Il portafoglio ordini complessivo raggiunge così il record storico di 8.754 aeromobili, di cui 1.124 widebody. Il rapporto book-to-bill resta superiore a uno, segnale di continuità industriale.
Il 2025 segna inoltre l’ingresso di nuovi operatori per A321XLR, A330neo e A350-1000, rafforzando la presenza del gruppo su tutte le regioni e i segmenti.
Remo Vangelista