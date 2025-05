India-Pakistan: le compagnie del subcontinente riprendono le rotte sospese

I vettori indiani stanno ripristinando le rotte che erano state sospese dopo le tensioni con il Pakistan. La situazione sta infatti tornando alla normalità e decine di aeroporti sono stati riaperti dalle autorità indiane.

Nello specifico, come riporta travelmole.com, Air India si sta preparando a riprendere i voli da e per Jammu, Srinagar, Leh, Jodhpur, Amritsar, Bhuj, Jamnagar, Chandigarh e Rajkot.

In ogni caso, ci vorranno comunque diversi giorni perché i tabelloni dei voli tornino a essere come prima, anche perché la domanda per queste rotte al momento resta bassa.

I disguidi non sono ancora esclusi: IndiGo ha precisato che “con il graduale ritorno alla normalità dei servizi, potrebbero comunque verificarsi alcuni ritardi e modifiche dell’ultimo minuto”. E il vettore consiglia ai passeggeri di controllare lo stato del volo, ritorno incluso, prima di mettersi in viaggio.

SpiceJet e Air India Express hanno dichiarato di essere al lavoro per riprendere le normali operazioni nei prossimi giorni.