Ita Airways rafforza la presenza in Arabia Saudita. Dopo il collegamento diretto per Riyadh dello scorso giugno, è infatti decollato ieri anche il volo da Roma Fiumicino a Gedda operato con il nuovo A321neo che, come spiega Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare - consentirà di ampliare il network di medio raggio e di potenziare gli scambi commerciali e culturali tra la Penisola Arabica e l’Italia, oltre a garantire connessioni con la nostra rete di destinazioni raggiungibili dal nostro hub di Roma Fiumicino”.

Tre le frequenze settimanali, con partenza da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e sabato alle 15:05 e arrivo a Gedda alle 21:10 (ora locale) e decollo dall’Aeroporto Internazionale di Gedda King Abdulaziz il mercoledì, venerdì e domenica alle 3:30 (ora locale), con atterraggio a Roma Fiumicino alle 7 del mattino successivo.

“Dopo un 2023 con livelli record di crescita, il mercato dell’Arabia Saudita continua a registrare performance molto positive - ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Nel primo semestre del 2024, infatti, il traffico da Roma Fiumicino è cresciuto di un ulteriore 34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con flussi addirittura quintuplicati rispetto al 2019”.