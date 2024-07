Ita alza il tiro sul lungo raggio

Ita non ha perso tempo. In attesa del closing con Lufthansa il vettore ha rafforzato il network di collegamenti aprendo ad Arabia Saudita, Ghana e Senegal con le nuove rotte per Riyadh, Accra, Dakar e Kuwait City da Roma Fiumicino. Il prossimo mese, inoltre, decollerà il volo per Jeddah, sempre da Roma, portando a 57 le destinazioni operate nella summer 2024: 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali cui seguiranno, in autunno, i collegamenti alla volta di Dubai, a partire da ottobre, e Bangkok da novembre.

Tutte rotte che, come fa notare Milano Finanza, non rientrano nei rimedi che Ita e Lufthansa dovranno attuare entro il 3 novembre a tutela della concorrenza e che riguardano soprattutto collegamenti europei, da aprire a vettori concorrenti.