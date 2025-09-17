“I primi nove mesi del 2025 hanno registrato risultati incoraggianti con 11 milioni di passeggeri trasportati, ricavi in crescita del 5% e un incremento di offerta dell’1,8%, mentre il programma loyalty ha raggiunto 3,7 milioni di iscritti. Tutto questo grazie al sostegno costante dei partner trade, al nostro fianco fin dai primi quattro anni di attività”. Sono questi i dati anticipati da Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare. Numeri incoraggianti resi noti nel corso della presentazione a Roma del nuovo volo diretto Roma-Mauritius insieme ad Adr e Ente del Turismo mauriziano.

Il volo

Il collegamento prenderà il via dal 7 novembre e sarà operato due volte a settimana con Airbus A330neo da 291 posti, configurato in tre classi: 30 business, 24 premium economy e 237 economy. “Parliamo di una destinazione premium leisure, pensata per offrire ai tour operator pacchetti su misura e al tempo stesso opportunità di outgoing merci, dalle eccellenze agroalimentari al tech” aggiunge la manager.

Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr, sottolinea che “quello tra Italia e Mauritius è un mercato da 120 mila passeggeri annui, cresciuto del 15% nel 2024. È un volo che funziona, risponde alle esigenze leisure premium ma al tempo stesso alimenta la connettività e il business del Paese”. Lo sguardo si allarga all’infrastruttura: “Fiumicino è nella top 10 Skytrax e supererà i 50 milioni di passeggeri: una storia di successo che siamo felici di costruire con Ita Airways e Lufthansa”.