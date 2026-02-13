Estate con rischio code di 4 ore per l’ingresso dei cittadini extra Ue. Ad annunciarlo sono Aci Europe, A4E (Airlines for Europe) e Iata che, con una lettera inviata al Commissario europeo per gli Affari interni e le migrazioni, Magnus Brunner, hanno segnalato che il Sistema di ingressi/uscite Schengen (EES) continua a “causare ritardi significativi per i passeggeri”.

Secondo le associazioni del settore sarebbero tre i problemi critici: la carenza di personale nei controlli alle frontiere, problemi tecnologici irrisolti per quanto riguarda l'automazione e l'adozione molto limitata dell'app di preregistrazione Frontex da parte degli Stati Schengen. “Se non si interviene immediatamente per risolvere queste problematiche critiche - scrivono Aci Europe, A4E e Iata -, le registrazioni EES obbligatorie, di tutti i valichi di frontiera durante l'alta stagione estiva, in particolare a luglio e agosto, comporteranno tempi di attesa fino a 4 ore o più”.

Le associazioni di settore hanno quindi chiesto alla Commissione europea di sospendere parzialmente o totalmente l'EES fino alla fine di ottobre 2026.