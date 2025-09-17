Australia al centro delle strategia di sviluppo di Qatar Airways. Grazie alla finalizzazione di una partnership con Virgin Australia, nel 2025 la compagnia del Golfo è riuscita a implementare notevolmente la propria offerta sulla destinazione, puntando a un consolidamento ancor maggiore nel 2026.

“Attraverso 28 nuovi voli settimanali - spiega Benedetto Zecchillo, senior sales executive Qatar Airways - siamo ora in grado di connettere oltre 100 destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa via Doha, operando come Virgin Australia. Un risultato storico per la nostra compagnia, non avendo avuto modo sino a oggi di entrare capillarmente nel mercato downunder e operare in diretta concorrenza con Qantas”.

Sull’onda dei Mondiali di Calcio 2022 e dei costanti investimenti qatarioti nella promozione turistica nazionale, Doha è inoltre diventata una destinazione a sé, oltre che uno scalo strategico, rafforzando le opportunità di pacchetti combinati in tutta l’area dell’Oceano Indiano: valorizzati nel 2025 dalla programmazione speciale per i 30 anni di attività di Idee Per Viaggiare, sono di fatto a disposizione di tutti gli agenti di viaggi grazie alle opportunità di acquisto offerte dal Qatar Airways Trade Portal). La formula stop-over, in particolare, consente la visita della capitale dell’emirato a partire da 14 dollari a notte in hotel quattro stelle.