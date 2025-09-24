Ryanair porta 8 nuove rotte negli aeroporti calabresi

Quattro aerei basati, uno in più di prima, e 35 rotte in totale. Ryanair conferma la ‘promessa’ di investire in Calabria dopo l’abolizione della tassa municipale, e lancia un operativo invernale senza precedenti sulla regione, portando al network anche 8 nuove destinazioni assolute: Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste, Wroclaw da Lamezia e Duesseldorf da Crotone.

A livello generale la winter prevederà 11 rotte da Reggio Calabria, 19 da Lamezia e 5 da Crotone. “Ryanair non solo amplia le opportunità di viaggio per cittadini e visitatori, ma contribuisce in modo concreto allo sviluppo economico locale, al turismo e alla creazione di posti di lavoro – commenta l’amministratore unico di Sacal Marco Franchini -. In particolare il consolidamento del collegamento con Duesseldorf, mai operato in precedenza nell’operativo invernale sullo scalo pitagorico, è evidenza di un legame profondo del territorio con la Germania. Questo programma da record dimostra come investimenti strategici nel trasporto aereo possano trasformare la connettività regionale in un motore di crescita duratura, generando valore per le comunità, le imprese e l’intera Calabria”.

Dall'abolizione dell’addizionale municipale lo scorso anno, Ryanair ha aumentato la capacità di +1,4 milioni (+75%), ha aperto una nuova base a Reggio, ha basato 3 aeromobili aggiuntivi (per un totale di 4), ha introdotto 20 nuove rotte e ha investito 15 milioni di euro in due nuovi hangar di manutenzione.