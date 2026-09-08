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Turkish Airlines Holidays, bambini gratis nei pacchetti vacanza

Turkish Airlines Holidays, bambini gratis nei pacchetti vacanza

Novità da Turkish Airlines Holidays per le famiglie. Il brand dedicato alle vacanze della compagnia aerea turca ha lanciato una campagna che prevede il viaggio gratuito per i bambini fino a 11 anni sui pacchetti vacanza selezionati, comprensivi di volo e hotel. La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 29 settembre 2026 e per viaggi dall'Italia verso Turchia, Mauritius, Maldive e Dubai, con partenze dal 2 settembre 2026 al 30 marzo 2027.

La campagna riunisce su un'unica piattaforma volo e soggiorno e aggiunge altri vantaggi, tra cui sconti sulla tariffa base in Economy e in Business Class (per viaggiatori adulti), selezione gratuita del posto sui voli, benefit negli hotel e condizioni flessibili di cancellazione. Sono inoltre previste tariffe agevolate per l'upgrade in Business.

La compagnia punta così a rendere più conveniente i viaggi in famiglia e ad ampliare la proposta di pacchetti verso alcune delle principali destinazioni leisure servite.

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