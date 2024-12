United Airlines continua la sua espansione commerciale verso l’Italia. Dal prossimo 2 maggio partirà il nuovo collegamento da Roma con l’aeroporto internazionale di Denver, volo che ancora deve essere soggetto ad approvazione governativa.

Il nuovo collegamento aumenterà del 16% l’offerta posti della compagnia dall’Italia verso gli Stati Uniti. Il volo avrà una cadenza giornaliera, con partenza alle 14,20 da Roma e arrivo a Denver alle 17.45 ora locale. United Airlines sta inoltre lanciando nuove rotte stagionali da Palermo a New York/Newark a partire dal 22 maggio e dal giorno successivo da Venezia a Washington D.C.

Il mercato nordamericano è il primo per volume di traffico su Roma ed è cresciuto, nel 2024, del 21%. Le nuove rotte rientrano comunque in un piano più grande di espansione internazionale della compagnia Usa, che la prossima estate collegherà anche New York/Newark con Nuuk in Groenlandia, Bilbao, Madeira e Faro, nonché 2 nuove rotte da Washington D.C./Dulles verso Dakar e Nizza.