United: stop alle prenotazioni tramite agenti IA non autorizzati

United dà il giro di vite sulle prenotazioni tramite intelligenza artificiale. La compagnia ha annunciato che sta bloccando gli agenti (non autorizzati) di intelligenza artificiale che operano per conto dell’utente, impedendo di effettuare prenotazioni sia tramite canali diretti che indiretti.

Come riporta travelweekly.com, il vettore ha avvertito tramite una nota che che condividere le credenziali del proprio account con assistenti IA può esporre informazioni sensibili. Inoltre, ha avvisato sul fatto che utilizzare questi strumenti i potrebbe portare ad acquisti indesiderati, modifiche all’account o all’impiego non autorizzato di punti fedeltà.

Non solo: “Queste operazioni automatizzate tramite Ia - - si legge nella nota - rischiano di violare le normative della Faa (Federal Aviation Administration) e del Dot (Department of Transportation). Ad esempio, la procedura di check-in per un volo richiede una conferma umana che attesti l’assenza di sostanze proibite – come esplosivi – nel bagaglio”.