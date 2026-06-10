Vueling lancia Vueling Holidays, nuova piattaforma di pacchetti turistici

Vueling lancia Vueling Holidays, nuova piattaforma di prenotazione di pacchetti turistici che consente di combinare voli, alloggi ed esperienze in un’unica prenotazione. “Con questo lancio, Vueling compie un ulteriore passo avanti nel percorso di personalizzazione della propria offerta, per rendere l’esperienza di viaggio sempre più completa, permettendo ai clienti di organizzare le vacanze dall'inizio alla fine da un'unica piattaforma” fa sapere la compagnia in una nota alla stampa.
Le caratteristiche di Vueling Holidays
Il portale Vueling Holidays offre la possibilità di pianificare e prenotare il proprio, combinando voli con l’alloggio in oltre 15mila hotel e una gamma di servizi complementari, in più di 100 destinazioni in 30 Paesi.
Disponibili da scegliere le diverse tariffe Vueling Fly Light, Fly o Fly Grande, nonché la possibilità di suddividere il pagamento in rate. Infine, i membri del programma fedeltà Vueling Club accumulano punti Avios anche per le prenotazioni sulla nuova piattaforma.