Vueling rinnova il programma fedeltà: arrivano i punti livello

Vueling rinnova il suo programma fedeltà Vueling Club. Principale novità è l’introduzione dei punti livello che determinano la categoria di ciascun membro del frequent flyer program.

La nuova struttura si sviluppa su quattro livelli: Basic, livello base che si ottiene semplicemente iscrivendosi; Smart, primo passo per accumulare Avios con le prenotazioni di voli; Plus, livello che garantisce vantaggi che facilitano l’esperienza in aeroporto e a bordo e maggiore flessibilità nelle modifiche dei voli e un numero di assistenza dedicato; e Premium, livello che offre un’esperienza più completa, includendo servizi prioritari e vantaggi aggiuntivi.

Il nuovo Vueling Club garantisce inoltre un’esperienza digitale più intuitiva sia sul sito web sia sull’app. Attraverso questi canali il cliente può controllare il proprio saldo di Avios, il proprio livello all’interno del Club, i vantaggi associati e le informazioni necessarie per capire come accumulare, riscattare e avanzare all’interno del programma.