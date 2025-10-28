Milano Malpensa al centro della Winter Season 2025 di Wizz Air. Sono cinque le nuove rotte attivate sullo scalo lombardo a partire dal 26 ottobre, con un netto rafforzamento sul settore dell’Europa Occidentale: Malpensa-Alicante e Malpensa-Siviglia in Spagna, quindi Malpensa-Glasgow e Malpensa-Londra Luton in Uk, oltre che in Romania con la tratta Malpensa-Brašov.

“Su Brašov e Glasgow siamo l’unico operatore in servizio da Malpensa - ha evidenziato alla presentazione di Milano Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager Wizz Air - offrendo quindi un contributo di traffico qualitativo, oltre che quantitativo. Con otto aeromobili basati sullo scalo, accresciamo del 14% la capacità stagionale complessiva, mettendo a disposizione 827mila posti in più per un totale di 46 rotte in 23 Paesi”.

I numeri

Con i cinque collegamenti di Milano salgono a 41 le nuove rotte lanciate nell’inverno 2025, di cui 23 come destinazioni uniche. Solo su Malpensa sono 3,4 milioni i passeggeri movimentati da gennaio a fine ottobre (+32%). “La collaborazione con Wizz Air si conferma per noi strategica - ha osservato Aldo Schmid, head of aviation business development Sea Aeroporti Milano - riuscendo a svilupparsi agevolmente anche nell’area extra Schengen e nel medio raggio”.