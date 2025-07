Si chiama ‘My Journey’ la nuova funzionalità dell’app ufficiale di Wizz Air che consente ai passeggeri di avere il pieno controllo durante il viaggio e in caso di imprevisti, fornendo assistenza e vantaggi direttamente sul proprio telefono. “My Journey - commenta Boglarka Spak, Head of Customer Experience di Wizz Air - permette ai passeggeri di gestire l’esperienza di viaggio in totale autonomia, qualunque cosa accada. Un ulteriore passo avanti nell’ambito dell’iniziativa Customer First Compass. Crediamo che il lancio di questa funzionalità nel periodo di picco estivo, quando i voli sono maggiormente soggetti a disagi dovuti alle condizioni meteorologiche o alla gestione del traffico aereo, aiuterà i nostri clienti a orientarsi con più facilità, risparmiando tempo ed energia”.

La nuova funzionalità consente ai passeggeri di monitorare lo stato del volo in ogni fase: check-in, orario d’imbarco, numero del gate. Vi è inoltre la possibilità di avere la visualizzazione istantanea dell’idoneità a ricevere buoni pasto o sistemazione in hotel. Direttamente dall’app si possono poi riscattare i benefit disponibili durante il viaggio (es. pasti, alloggio in hotel, rimborso), o in caso di ritardo. Si possono inoltre consultare e scegliere in autonomia opzioni di viaggio alternative come una nuova prenotazione, il rimborso o l’accettazione del volo alternativo proposto dalla compagnia.