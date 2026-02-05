Operazione sorpasso. A sei anni dall’incredibile scommessa in pieno Covid, quando nell’estate del 2020 Wizz Air decise di posizionare la prima base in Italia e iniziare così la scalata al nostro mercato mentre la maggior parte delle compagnie teneva gli aerei a terra, il vettore ungherese sceglie la Sicilia per un nuovo passo avanti sulla Penisola, con l’obiettivo di diventare, nell’anno in corso, il vettore numero due in Italia in termini di share di mercato, con il 10,4%.

Dopo l’annuncio del posizionamento su Catania del terzo aereo, la compagnia ungherese metterà in campo due velivoli su Palermo, che diventerà così la 39esima base del vettore. L’operazione verrà avviata il prossimo primo agosto e consentirà di programmare dieci rotte in totale su sette Paesi. Wizz Air attiverà il collegamento Palermo-Milano Malpensa con un servizio bigiornaliero (14 frequenze settimanali), affiancato da Palermo–Bologna con 11 voli settimanali e da Palermo-Venezia con 10 voli settimanali. Completa l’offerta domestica la rotta Palermo–Torino, operata con frequenza giornaliera, in avvio dal 4 maggio 2026.

Nel 2026 la compagnia prevede di offrire oltre 27 milioni di posti sul mercato italiano, con una rete di sei basi che include Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Catania, Napoli e Palermo, quasi 280 rotte verso 33 Paesi e 33 Airbus A321Neo basati.