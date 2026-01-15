Mille rotte: il nuovo traguardo di Wizz Air

Dopo avere raggiunto i 500 milioni di passeggeri e i 250 aerei in flotta arriva un nuovo traguardo per Wizz Air, quello delle mille rotte nel network, con 200 destinazioni in oltre 50 Paesi. “Per dare un'idea dell'entità di questo numero – spiega la compagnia in una nota -: anche volando su una rotta Wizz diversa ogni singolo giorno, ci vorrebbero quasi tre anni per sperimentare l'intero network della compagnia”.

Il risultato è stato raggiunto anche grazie alla crescita realizzata nel corso del 2025, che ha visto il lancio di oltre 300 nuove rotte da parte della low cost. “Siamo incredibilmente orgogliosi di avere 1.000 rotte nel nostro network - aggiunge József Váradi, ceo di Wizz Air -. Questo traguardo riflette la nostra incessante ambizione, una strategia di crescita disciplinata e il costante impegno per una migliore connettività in tutta Europa, offrendo ai nostri stimati clienti una selezione sempre più ampia di rotte entusiasmanti. L'Europa centrale e orientale è la nostra casa e il focus su questa regione è stato fondamentale per il nostro successo”.