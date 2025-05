Wizz Air sospende il lancio della rotta Milano-Abu Dhabi

Wizz Air non impegnerà uno dei suoi A321xlr sulla rotta Milano-Abu Dhabi. La compagnia aerea, secondo uno statement ripreso da simpleflying.com, avrebbe preferito sospendere i progetti sul collegamento, che dunque non sarà servito dalla low cost.

Per il momento i collegamenti annunciati in un primo momento per l’A321xlr stanno vivendo un periodo di revisione: l’introduzione sul Gatwick-Gedda è stata rimandata e il Milano-Abu Dhabi è uscito dai radar. Ma Wizz Air starebbe guardando con grande interesse all’utilizzo di questo aeromobile sui collegamenti verso l’India.

Il volo dall’Italia verso Abu Dhabi sarebbe dovuto decollare il prossimo 2 giugno, ma ora è stato tolto dal network. In base a quanto riportato, il vettore avrebbe ritenuto la rotta non profittevole.

Secondo una ricostruzione, il fattore concorrenza sarebbe stato determinate: sulla stessa rotta opera infatti Etihad, che utilizza invece aeromobili wide body.