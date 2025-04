Wizz Air sempre più green, un piano per raggiungere il Net Zero entro il 2050

Avanti tutta verso il Net Zero. Wizz Air investe con decisione per ridurre la sua impronta ambientale, annunciando un piano che guarda al raggiungimento delle zero emissioni nette entro il 2050.

‘Flying Toward Net Zero’ - questo il nome del piano - fa leva su tre F: Flight (voli), prevedendo la riduzione del 30% delle emissioni grazie a nuove tecnologie relative agli aeromobili e al rinnovo della flotta; Fuel (carburante), prevedendo l’abbattimento del 53% delle emissioni grazie all’impiego di Saf; e Footprint (impronta), prevedendo la riduzione del 4% delle emissioni tramite la modernizzazione della gestione del traffico aereo.

Una strategia strutturata che porta avanti il percorso già iniziato da tempo dalla low cost, che ha già impegnato 14 miliardi di euro per migliorare le operazioni, investendo su aeromobili di ultima generazione e sulla produzione di Saf.

“Wizz Air sostiene una visione ambiziosa per l’obiettivo di Net Zero, ma la verità è che l’attuale ritmo di cambiamento non è sufficiente, e, senza interventi radicali, l’aviazione non riuscirà a mantenere i suoi impegni - commenta Yvonne Moynihan, corporate & Esg officer di Wizz Air -. Raggiungere le zero emissioni nette è un percorso complesso e incerto. Le sfide più grandi vanno oltre le questioni scientifiche e comprendono decisioni politiche, strategie di investimento, dinamiche di mercato e l’attuazione tempestiva di misure essenziali. Anche i progressi scientifici incontrano ostacoli legati ai costi, alle infrastrutture e all’approvazione normativa”.

Per la compagnia aerea “servono azioni, non solo ambizioni. Ecco perché chiediamo ai governi, alle autorità di regolamentazione e all’industria del carburante di affrontare con urgenza la realtà della transizione aeronautica e di avviare i cambiamenti necessari per rendere Net Zero possibile. L’aviazione ha bisogno di una rivoluzione nelle politiche e negli investimenti per tracciare il futuro di questo settore. Voli, carburante e impronta. Questo è il nostro impegno. Questo è il nostro percorso. Questo è il nostro modo di volare verso le zero emissioni nette.”