Wizz Air lancia le WIZZ Run Series 2025

Wizz Air sostiene chi corre. La compagnia, infatti, annuncia il lancio della WIZZ Run Series 2025, una competizione che offre ai runner di tutta Europa l'opportunità di vincere l'abbonamento “All You Can Fly”, offrendo così ai vincitori un ampio numero di voli ad un prezzo fisso sull'intera rete della compagnia per un anno.

Wizz Air è da tempo sponsor dei più importanti eventi podistici in Europa. Così, ha deciso di offrire ai runner la possibilità di partecipare alle corse ‘sponsorizzate’ accumulando punti per aggiudicarsi una serie di premi. I punti verranno accumulati per tutta la durata della WIZZ Run Series: si guadagna 1 punto per ogni chilometro percorso e, al termine della competizione, i migliori 3 runner delle categorie uomo e donna verranno ricompensati con premi in voli.

I primi classificati vinceranno quattro pass “All You Can Fly” - due a testa -, i secondi riceveranno un voucher Wizz dal valore di €1.000 ognuno mentre i terzi otterranno ciascuno un voucher Wizz di €800.

Da aprile a ottobre, i corridori avranno molte occasioni per partecipare alla WIZZ Run Series 2025 e concorrere alla vittoria, con i vincitori annunciati a inizio dicembre. L'Italia avrà un ruolo di primo piano, ospitando ben tre dei nove eventi di corsa targati WIZZ a Milano, Roma e Venezia.