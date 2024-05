Accor: arriva Hera, il nuovo programma fedeltà per gli agenti di viaggi

Si chiama Hera il nuovo programma fedeltà e premi globale che il Gruppo Accor riserva esclusivamente agli agenti di viaggi. Già operativo in sostituzione del vecchio ‘Famous Agents’, il programma offre un ventaglio maggiore di marchi e funzionalità e, come piega l’azienda, facilita l’esperienza digitale grazie a strumenti intuitivi per le prenotazioni e il monitoraggio delle pratiche e dell’attività.

Il nuovo programma potenziato, spiega echotouristique.com, fornisce l’accesso a oltre 270 hotel e resort Accor ed Ennismore, attraverso 11 marchi di lusso e lifestyle.

Tutti i dati dell’agente di viaggi, lo storico e i punti Rewards verranno automaticamente trasferiti dalla vecchia alla nuova piattaforma. Inserendo il proprio numero personale Hera gli agenti accumuleranno punti Rewards per ogni notte prenotata.

Gli agenti potranno riscattare i propri punti durante tutto l’anno, sia prenotando i propri soggiorni sia effettuando acquisti nel negozio online dedicato.