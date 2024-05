Gruppo Accor, a Bari il bis italiano di Mövenpick

Dureranno un anno le operazioni di riqualificazione dell’Hotel Palace, l’albergo nel centro di Bari che passerà sotto le insegne del Gruppo Accor con il marchio Mövenpick Hotels & Resorts. L’apertura del cantiere è prevista per la fine di maggio e nel 2025 l’Hotel Palace riaprirà con il nuovo brand.

Gestita dal gruppo Greenblu con base a Noci la struttura, chiusa dal gennaio del 2022, sarà, secondo il progetto di Greenblu e del gruppo Accor, un quattro stelle che punta a diventare un punto di riferimento nel capoluogo di regione per il turismo congressuale e per quello internazionale.

Meno camere, ma più grandi

Prima dello stop all’attività, spiega repubblica.it, il Palace contava 198 camere. La progettazione che Accor sta definendo d’intesa con uno studio di interior design di Milano porterà a una diminuzione delle stanze, che passeranno a 180, ma saranno ingrandite. L’ottavo piano verrà riservato alle suite e alla spa, mentre al pianterreno sarà realizzato un bistrot che offrirà cucina locale e internazionale.

Secondo le previsioni nella struttura ricettiva saranno impiegate 70 persone e, oltre a flussi legati al mondo della congressistica e del turismo internazionale, Greenblu e Accor puntano a intercettare anche il turismo delle famiglie. Da qui la scelta di realizzare anche camere più grandi. L’apertura del cantiere arriva a due mesi dalla firma dell’accordo tra Greenblu (amministrata da Vincenzo Gentile) e la Saiga, la società della famiglia Di Cagno Abbrescia proprietaria del palazzo. La catena di Noci gestirà l’albergo per i prossimi vent’anni. Quello che riguarda l’albergo di Bari non è il primo accordo sottoscritto da Greenblu con Accor: a Lecce nell’ottobre del 2022, dopo un’accurata operazione di riqualificazione, ha infatti riaperto con il marchio Mercure l’hotel President. In Italia il marchio Mövenpick Hotels & Resorts ha soltanto un’altra struttura, il Mondello Palace Hotel.