L’attività di SIHO

“L’ingresso del Sublimis Boutique Hotel e del Nologo arricchisce l’offerta in Liguria con segmenti complementari, dall’upper upscale all’economy più innovativo - dichiara Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy & SEE -. Questa operazione conferma la nostra strategia di crescita e la capacità del gruppo di offrire un ecosistema completo, capace di valorizzare con la forza globale del brand l’identità delle singole strutture anche nelle destinazioni spiccatamente leisure”.

La gestione delle strutture è affidata a SIHO S.r.l., società nata per gestire gli hotel affiliati, che il gruppo affianca alle partnership con operation company nazionali e internazionali, white label e albergatori indipendenti. Un ecosistema capace di integrare l’esperienza degli imprenditori associati con soluzioni gestionali stabili. “Siamo orgogliosi di queste nuove aperture, che insieme rappresentano un traguardo importante e dimostrano come SIHO sia una risposta concreta alle esigenze del settore e ai cambi generazionali - aggiunge Giovanni Simonetto, presidente di SIHO -. La nostra missione è ottimizzare ogni aspetto operativo per garantire efficienza a livello di portafoglio, preservando la flessibilità necessaria per valorizzare le peculiarità di ogni singola realtà locale”.