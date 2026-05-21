Salgono a tredici le strutture del network ligure di BWH Hotels Italy & South-East Europe, grazie a un doppio ingresso: il Sublimis Boutique Hotel, WorldHotels Elite di Camogli e lo Sure Hotel by Best Western Nologo di Genova, entrambe gestite da SIHO - Hotel Operations.
Il Sublimis Boutique Hotel di Camogli entra nel portfolio di BWH Hotels sotto il brand WorldHotels Elite. Ospitato in una villa del XIX secolo, in uno dei borghi più belli della riviera, il 4 stelle adults only si affaccia direttamente sul Golfo Paradiso e dispone di 21 camere caratterizzate da una vista mozzafiato fronte mare. Fiore all’occhiello dell’hotel è Subli, la terrazza panoramica di prossima inaugurazione: uno spazio aperto anche al pubblico esterno, a cui si aggiunge l’area solarium con jacuzzi.
A Genova il Nologo, che si affilia al brand Sure Hotel by Best Western, si trova a pochi passi dalla stazione di Genova Brignole; le sue 56 camere, ognuna caratterizzata da una precisa scelta cromatica, evocano atmosfere musicali. Un concept che dialoga perfettamente con l’anima artistica del quartiere.
Con questa doppia operazione SIHO, la società di gestione di BWH Hotels, raggiunge quota 6 hotel in soli due anni dal debutto, per un portfolio complessivo di 340 camere distribuite tra Genova, Camogli e Forlì.
L’attività di SIHO
“L’ingresso del Sublimis Boutique Hotel e del Nologo arricchisce l’offerta in Liguria con segmenti complementari, dall’upper upscale all’economy più innovativo - dichiara Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy & SEE -. Questa operazione conferma la nostra strategia di crescita e la capacità del gruppo di offrire un ecosistema completo, capace di valorizzare con la forza globale del brand l’identità delle singole strutture anche nelle destinazioni spiccatamente leisure”.
La gestione delle strutture è affidata a SIHO S.r.l., società nata per gestire gli hotel affiliati, che il gruppo affianca alle partnership con operation company nazionali e internazionali, white label e albergatori indipendenti. Un ecosistema capace di integrare l’esperienza degli imprenditori associati con soluzioni gestionali stabili. “Siamo orgogliosi di queste nuove aperture, che insieme rappresentano un traguardo importante e dimostrano come SIHO sia una risposta concreta alle esigenze del settore e ai cambi generazionali - aggiunge Giovanni Simonetto, presidente di SIHO -. La nostra missione è ottimizzare ogni aspetto operativo per garantire efficienza a livello di portafoglio, preservando la flessibilità necessaria per valorizzare le peculiarità di ogni singola realtà locale”.