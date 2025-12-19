TTG Italia

BWH Hotels cresce sul Garda con una new entry ad Affi

Continua la crescita di BWH Hotels sul lago di Garda. L’ultima new entry è l’Hotel Garda ad Affi, un tre stelle a 30 km da Verona che entra ufficialmente nel network BWH Hotels Italy and South-East Europe affiliandosi al brand Best Western.

Si tratta del terzo ingresso sul lago di Garda per il gruppo e del secondo nell’ultimo mese. “Il lago di Garda - osserva Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italy and South-East Europe - sta vivendo una fase di forte dinamismo e la nostra presenza nell’area si sta consolidando rapidamente: questo è il terzo ingresso sul territorio e il secondo nell’ultimo mese, un segnale chiaro della fiducia che gli albergatori ripongono nel nostro modello”.

Il restyling

Attualmente in fase di rinnovamento, il BW Hotel Garda è già disponibile sui canali di prenotazione BWH e si presenterà nella sua nuova veste nella primavera 2026, con 72 camere completamente ristrutturate e spazi comuni già trasformati con un design contemporaneo. Tra questi spicca la relax/working area sul soppalco, un ambiente sopraelevato che si affaccia sulla hall. In quest’ultima trova posto anche un lounge bar.

“Entrare a far parte di BWH Hotels Italy and South-East Europe è per noi un passo importante, che valorizza il percorso di rinnovamento che abbiamo avviato - commenta la proprietà, Gest Hotel srl di Luca Andriani e Renzo Bertol -. La collaborazione con un brand riconosciuto come Best Western ci permette di affrontare con maggiore solidità la fase di ristrutturazione e di prepararci alla riapertura del 2026 con un prodotto più moderno, funzionale e in linea con le esigenze dei viaggiatori di oggi”.

La struttura mette a disposizione, tra l’altro, 4 sale meeting, con una capienza massima di 120 persone, un ristorante, un garage e parcheggi gratuiti e, dall’estate 2026, anche una palestra e una piscina.

