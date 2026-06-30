BWH Hotels in Trentino: il Cima Rosetta diventa un WorldHotels Distinctive

Il portfolio d’élite di BWH Hotels si arricchisce di un’altra new entry d’alta gamma, nel cuore delle Dolomiti: l’Hotel Cima Rosetta, immerso nello straordinario scenario del Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino, al centro di San Martino di Castrozza. La struttura sale da 3 Superior a 4 stelle e passa dal brand Best Western Signature Collection a WorldHotels Distinctive. “L’evoluzione di questa struttura incarna perfettamente la nostra strategia di crescita nel segmento upscale - dichiara Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy & South-East Europe -. Il passaggio dell’Hotel Cima Rosetta a WorldHotels Distinctive premia la lungimiranza della proprietà, che ha saputo investire sul futuro della destinazione in un momento di grande sviluppo del territorio. Questa affiliazione garantisce all’albergo una visibilità globale straordinaria, mantenendone intatta l’anima indipendente”.
Il marchio WorldHotels rappresenta una delle più prestigiose collezioni globali di alberghi e resort indipendenti di fascia alta; all’interno del portfolio, la collezione Distinctive seleziona strutture capaci di distinguersi per una forte personalità, un design ricercato e un’identità unica. Questo riposizionamento s’inserisce in una cornice di forte dinamismo e grandi investimenti per la località, che si prepara a una svolta storica: l’inaugurazione, prevista per dicembre 2027, del nuovo e strategico collegamento tra le aree sciistiche di San Martino di Castrozza e Passo Rolle.
Le 50 camere del Cima Rosetta sono state completamente ristrutturate, introducendo una segmentazione che spazia dalle soluzioni Standard alle Executive Suite. Il design interno segue una duplice filosofia stilistica: da un lato, stanze dal fascino classico di montagna con calde travi a vista; dall’altro, ambienti dal taglio moderno, minimalista ed elegante.
Il vero elemento di discontinuità rispetto all’offerta ricettiva locale è però l’ampliamento di “SPA Dolomiti”. Il centro benessere supera i confini tradizionali indoor integrando un vero e proprio villaggio benessere outdoor, dotato di saune e idromassaggi all’aperto. Nella struttura è presente anche una beauty farm per trattamenti bellezza e massaggi viso e corpo. All’interno dell’area spa gli “Aufgussmeister”, maestri di Sauna certificati e iscritti all’AISA (Associazione Italiana Saune e Aufguss), periodicamente svolgono il tipico Aufguss, rituale di origine tedesca che massimizza l’effetto benefico della sauna finlandese dirigendo il vapore caldo verso gli ospiti attraverso movimenti ritmici dell’asciugamano, oli essenziali e musica evocativa. Per preservare l’esclusività degli ambienti, la spa apre le sue porte anche al pubblico esterno, per un massimo di 15 persone, solo su prenotazione.
L’offerta gastronomica dell’hotel si moltiplica con 3 ristoranti interni a cui si affianca, per la stagione estiva, un mini-bistrot che gode della vista di una terrazza.
“Il passaggio a WorldHotels Distinctive rappresenta il compimento di un percorso virtuoso che unisce la nostra tradizione, arrivata già alla quarta generazione, al futuro di San Martino di Castrozza - commenta Francesco Taufer, proprietario dell’Hotel Cima Rosetta -. La nuova spa Dolomiti outdoor, un’esperienza culinaria a 360 gradi con tre ristoranti interni e il riposizionamento a 4 stelle della nostra struttura rappresentano la sintesi perfetta di questa nostra visione: offrire ai viaggiatori libertà, grandi spazi e il lusso di un tempo interamente ritrovato”.
L’hotel organizza anche escursioni su misura con guide alpine e pacchetti personalizzati con attività outdoor incluse - dal canyoning alle uscite in e-bike -, oltre a itinerari culturali alla scoperta dei borghi locali. L’app dell’albergo permette inoltre all’ospite di gestire in autonomia ogni dettaglio della permanenza, sia nella fase di pre-arrivo sia durante il soggiorno.