BWH Hotels in Trentino: il Cima Rosetta diventa un WorldHotels Distinctive

Il marchio WorldHotels rappresenta una delle più prestigiose collezioni globali di alberghi e resort indipendenti di fascia alta; all’interno del portfolio, la collezione Distinctive seleziona strutture capaci di distinguersi per una forte personalità, un design ricercato e un’identità unica. Questo riposizionamento s’inserisce in una cornice di forte dinamismo e grandi investimenti per la località, che si prepara a una svolta storica: l’inaugurazione, prevista per dicembre 2027, del nuovo e strategico collegamento tra le aree sciistiche di San Martino di Castrozza e Passo Rolle .

Il vero elemento di discontinuità rispetto all’offerta ricettiva locale è però l’ampliamento di “SPA Dolomiti”. Il centro benessere supera i confini tradizionali indoor integrando un vero e proprio villaggio benessere outdoor, dotato di saune e idromassaggi all’aperto. Nella struttura è presente anche una beauty farm per trattamenti bellezza e massaggi viso e corpo. All’interno dell’area spa gli “Aufgussmeister”, maestri di Sauna certificati e iscritti all’AISA (Associazione Italiana Saune e Aufguss), periodicamente svolgono il tipico Aufguss, rituale di origine tedesca che massimizza l’effetto benefico della sauna finlandese dirigendo il vapore caldo verso gli ospiti attraverso movimenti ritmici dell’asciugamano, oli essenziali e musica evocativa. Per preservare l’esclusività degli ambienti, la spa apre le sue porte anche al pubblico esterno, per un massimo di 15 persone, solo su prenotazione.

L’offerta gastronomica dell’hotel si moltiplica con 3 ristoranti interni a cui si affianca, per la stagione estiva, un mini-bistrot che gode della vista di una terrazza.