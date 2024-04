Cresce il business di BWH Hotels Italia & Malta legato ai ponti del 25 aprile e del 1° maggio. “Aumentano soprattutto le richieste di soggiorno da parte delle coppie con un +14% rispetto all’anno precedente e delle famiglie e piccoli gruppi con una crescita del 27% - spiega Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia & Malta -. Una crescita che assume ancora più valore se si considera che quello dei ponti primaverili è un periodo che presenta sempre una forte richiesta. Rilevante anche la durata dei soggiorni medi, che si assesta sulle 3 e 4 notti, anche per destinazioni a soggiorno normalmente più breve, grazie ai più giorni di festa a disposizione”.

Città d’arte, ma non solo

La maggior parte dei viaggiatori rimarrà, come nel 2023, nel nostro Paese e anche la classifica delle mete più gettonate non si differenzia da quella dello scorso anno, almeno nelle sue posizioni apicali. Sono infatti immancabili nel ranking Roma, Venezia e Firenze, mentre si registra un forte interesse anche per Siena. Al Sud piacciono Napoli e Lecce, mentre tra le regioni le preferenze vanno a quelle di mare come Sicilia, Liguria e Riviera romagnola.

“Già durante l’anno è emersa la voglia dei viaggiatori di scoprire nuove mete - prosegue Sara Digiesi - e la Sicilia, ad esempio, permette di scoprire itinerari davvero unici”. E proprio la Sicilia è un esempio di come i vacanzieri cerchino di evitare il fenomeno dell’overtourism riparando in località magari meno note come Acireale, Ragusa e Marsala. Ottime anche le performance dei laghi e all’Alto Adige. “Già durante l’anno è emersa la voglia dei viaggiatori di scoprire nuove mete - prosegue Sara Digiesi -; la Sicilia, ad esempio, permette itinerari davvero unici tra le sue bellezze ed è in grado di attrarre sia gli amanti del mare sia chi preferisce un turismo culturale”.

La classifica generale stilata da BWH vede al primo posto Roma, seguita da Venezia e dalla Sicilia. Ottima la performance degli alberghi in Riviera ligure, seguiti da quelli di Firenze, Lecce, la costa campana e Bolzano. Riviera romagnola e Verona con il lago di Garda completano il ranking.