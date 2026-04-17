False recensioni, Assohotel e Fiepet all’Antitrust: “Evitare nuovi costi per le imprese”

“Evitare che la lotta alle false recensioni online si traduca in nuovi costi per le imprese”. Questo l’appello che Assohotel e Fiepet hanno rivolto all’Antitrust, nel corso dell’incontro dedicato alle future linee guida previste dalla Legge Pmi.

In attuazione della normativa recentemente approvata, l’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) è chiamata infatti a stilare delle linee guida relative al contrasto delle false recensioni, che dovranno individuare metodi e criteri utili a rendere il più possibile verificabili i commenti pubblicati dai fruitori dei servizi.

L’Antitrust ha perciò ricevuto le associazioni di categoria per raccogliere suggerimenti e proposte.

Assohotel e FIEPeT hanno assicurato la piena disponibilità delle rispettive Associazioni a concorrere attivamente alla definizione delle linee guida, ribadendo al tempo stesso la necessità che gli eventuali sistemi previsti non determinino nuovi oneri a carico delle imprese.