Gli obiettivi 2025 di Autentico Hotels

Autentico Hotels chiude la stagione in positivo con una crescita sul 2024 meno marcata ma maggiore e continuativa. Spinge l’attività di promozione commerciale delle sue strutture bilanciandola nei 25 principali mercati globali per numero di presenze distribuite sul totale degli hotel indipendenti affiliati, quali Europa centro-settentrionale, Australia, Brasile, Messico, Emirati Arabi e India.

“La domanda è cambiata, rallentano i volumi del mercato chiave americano con un calo medio del 10% quest’anno, compensato in parte dalla crescita forte dei mercati europei e di alcuni mercati emergenti” afferma il Ceo Mario Cardone, che fornisce una panoramica del turista odierno alto spendente in cerca di bellezza nascosta, esperienze immersive nella cultura locale, in luoghi inediti.

“Ciò collima con il nostro Dna, perché rappresentiamo strutture ricche di storia gestite con creatività e personalizzazione dalle famiglie proprietarie”. In un mercato sempre più competitivo e affollato di offerta e domanda, l’obiettivo che coronerebbe il decennale aziendale è “arrivare entro la fine dell’anno a completare il vuoto in Sicilia, nelle Langhe e sui laghi del nord Italia, rappresentando tutte le destinazioni più ambite del Paese”.

Tra i nuovi progetti si annoverano gli incontri con più di mille agenzie di viaggio lusso – garanti di prenotazioni con elevata ADR e durata media più lunga del soggiorno tutto l’anno - la partecipazione alle principali fiere del turismo luxury in Europa e a New York e il potenziamento del team dedicato.