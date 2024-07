Hilton fa il tris in Costa Azzurra con un DoubleTree a Nizza

Hilton si rafforza in Costa Azzurra con il nuovo DoubleTree by Hilton Nice Centre Iconic, una struttura nel cuore cittadino, a pochi passi dalla Promenade des Anglais e dalla Città Vecchia, con i suoi musei e la Collina del Castello. Il DoubleTree by Hilton Nice Iconic si trova a meno di 15 minuti dall’aeroporto di Nizza-Costa Azzurra e offre accesso diretto alla stazione ferroviaria Nice-Ville. Cannes e Monaco sono a meno di 25 minuti di distanza.