Hotel in Europa, una pipeline di 1.736 nuove strutture nel 2026

Sono 1.736 gli hotel in fase di costruzione in Europa alla fine del secondo trimestre 2026, per un totale di 255.976 camere. Sono i dati della crescita dell’offerta nel Vecchio Continente secondo l'ultimo Hotel Construction Pipeline Trend Report di Lodging Econometrics.

Il numero complessivo di progetti e camere in fase di costruzione è aumentato del 3% anno su anno

Alla fine del secondo trimestre, 773 progetti, per un totale di 116.172 camere, erano in costruzione, pari al 45% di tutti i progetti in fase di sviluppo in Europa. Altri 332 progetti, per un totale di 50.332 camere, sono programmati per iniziare la costruzione entro i successivi 12 mesi. I progetti in fase di pianificazione iniziale hanno raggiunto il numero record di 631 e 89.472 camere.

Il segmento delle catene di lusso ha raggiunto un livello record durante il trimestre, con 187 progetti e 21.930 camere. Il numero di progetti è aumentato del 9% su base annua. Lo sviluppo del segmento di fascia alta ha raggiunto il record di 304 progetti e 50.181 camere, con un aumento su base annua dell'11% per i progetti e del 13% per le camere.

Il segmento di fascia medio-alta si è attestato a 306 progetti e 43.622 camere, mentre la categoria di fascia media comprende 181 progetti e 25.633 camere. Complessivamente, i segmenti di lusso e medio-alto hanno rappresentato 706 progetti e 105.261 camere.

Le attività di ristrutturazione e conversione di marchio degli hotel in tutta Europa hanno totalizzato 640 progetti per un totale di 82.841 camere.

Il Regno Unito continua a guidare l'Europa per volume di progetti di costruzione alberghiera, con 263 progetti e 39.011 camere. La Turchia si è classificata al secondo posto con 156 progetti e 21.266 camere, registrando una crescita su base annua del 13% per i progetti e del 6% per le camere. La Germania segue con 146 progetti e 24.821 camere, mentre la Francia registra 117 progetti e 11.938 camere, con un aumento del 6% del numero di camere rispetto all'anno precedente. Il Portogallo si è classificato quinto con 115 progetti e 13.915 camere, con un aumento del 4% del numero di progetti rispetto al secondo trimestre del 2025.

Per il 2027, Lodging Econometrics prevede l'apertura di 303 nuovi hotel per un totale di 42.729 camere in tutta Europa. Per la prima volta, la società ha anche pubblicato una previsione sulle aperture di hotel in Europa nel 2028, con 304 nuovi hotel per un totale di 43.099 camere in tutta la regione.