Medio Oriente, exploit di progetti alberghieri di fascia alta

Sono 717 i progetti alberghieri in fase di sviluppo in Medio Oriente nel primo trimestre di quest’anno, con 177.110 camere in costruzione. Le cifre record, risultato delle analisi di Lodging Econometrics, rappresentano un incremento, su base annua, del 13% per i progetti e del 12% per le camere; un dato particolarmente significativo in questo periodo, a dimostrazione della resilienza del settore in un’area sottoposta a forti tensioni geopolitiche.

A registrare la crescita maggiore, spiega TravelDailyNews, è il segmento lusso, con 207 progetti e 45.076 camere, in aumento del 7% per quanto riguarda i progetti rispetto all’anno precedente. In termini percentuali la fascia upscale ha mostrato l’incremento più marcato: il 18% di camere in più rispetto al 2025, con 180 progetti e 52.597 camere.

Tra i Paesi dell’area quello a maggiore sviluppo alberghiero è l’Arabia Saudita con 385 progetti e 105.598 camere, in aumento del 21% in termini di progetti e del 24% in termini di camere rispetto all’anno precedente. Segue l’Egitto con 157 progetti e 33.446 camere, in aumento del 26% per numero di progetti e del 16% per numero di camere rispetto all’anno precedente. Gli Emirati Arabi Uniti sono terzi con 105 progetti e 25.148 camere, seguiti da Oman e Bahrein.

Nel primo trimestre del 2026 in Medio Oriente sono stati inaugurati 11 hotel, per un totale di 2.516 camere.