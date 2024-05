Da scuola militare equestre del XIX secolo, fondata dall’imperatore Francesco Giuseppe I, a cinema più grande di Ungargasse, il terzo distretto municipale di Vienna. Un edificio storico che è stato parte fondamentale della scena culturale della capitale austriaca e che ora segna il debutto del brand Autograph Collection di Marriott in Austria.

Stiamo parlando del nuovo hotel Imperial Riding School, Autograph Collection. La struttura ha completato un restyling guidato dallo studio di design londinese Goddard Littlefair, che strizza l’occhio alla regale eredità equestre e combina magnificamente l’eleganza storica con lo zeitgeist ispiratore. Dispone di 342 camere e suite con tocchi equestri classici e caratteristiche bohémien, oltre a un giardino privato ricavato dall’area dove un tempo si trovavano i frutteti imperiali.

Esperienza sensoriale

Ed è proprio ispirandosi all’amore dell’imperatore per le mele austriache che l’hotel presenta ‘The Mark’ - un’esperienza unica per ogni hotel Autograph Collection - a tema mele, che in passato erano prodotte per il Palazzo Imperiale. All’arrivo gli ospiti vengono accolti dal profumo di mela nella hall e serviti con bevande di benvenuto a base di mela al momento del check-in.