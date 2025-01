Sono quasi mezzo milione le assunzioni previste dalle imprese in questo 2025 appena iniziato. Nel solo mese di gennaio, infatti, si cercano in tutto oltre 497mila lavoratori, cifra che sale a circa 1,4 milioni per il primo trimestre dell’anno. La domanda di lavoro è trainata dalle imprese turistiche che, come riportato da Il Sole 24 Ore - in base ai dati del bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro -, hanno in programma nel mese di gennaio 16mila assunzioni in più rispetto allo stesso mese del 2024 (circa 67mila nuovi ingressi), seguite dal commercio con un incremento di 2mila unità (con oltre 77mila nuovi ingressi). Le costruzioni con 52mila assunzioni programmate fanno registrare un incremento di 740 unità su gennaio 2024.

La difficoltà a trovare personale resta il principale nodo da sciogliere: a livello generale il mismatch tra la domanda e l’offerta di lavoro continua a riguardare un’assunzione su due (49,4%).

Le opportunità di recruiting aumentano per i candidati sotto i 30 anni. Per 148mila assunzioni programmate a gennaio (30%) le imprese manifestano infatti una preferenza per i giovani e in questo caso particolarmente alte sono le opportunità nel settore turistico (41,8%), superato solo dal comparto finanziario con il 43,1%, mentre l’informatico si attesta al 40,7%.