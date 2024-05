Si chiama Riu Palace Aquarelle il settimo hotel Riu in Giamaica. La nuova struttura, un cinque stelle con servizi all inclusive 24 ore, si trova a Falmouth, a 35 minuti dall’aeroporto di Montego Bay e a due ore da Kingston. Dispone di 753 camere, di cui 180 triple e 26 suite familiari. Al primo piano, poi, si trovano le ‘suite swim-up’, che offrono un panorama mozzafiato con vista mare.

Le opzioni di ristorazione sono sei: il ristorante principale a buffet “White Bay”, il ristorante gourmet “Krystal”, l’italiano “Napoli”, l’orientale “Kyoto”, il grill “Steakhouse” e il Jerk “Pepe’s food”. Gli ospiti potranno approfittare del servizio all inclusive in tutti e cinque i bar della struttura.

Tra i servizi anche quattro piscine, la Renova Spa, una piscina riservata ai bambini, dotata di scivoli, e il parco acquatico Splash Water World.

Protagonista l’energia solare

Il lusso per Riu fa coppia con sostenibilità. Il Palace Aquarelle, infatti, è il primo hotel della catena a utilizzare l’energia solare ai Caraibi, una soluzione che Riu sta pensando di adottare anche nelle sue altre destinazioni nella regione, dopo aver già investito negli impianti fotovoltaici nei suoi hotel in Spagna, a Capo Verde, in Senegal, alle Maldive, a Zanzibar e a Mauritius.

Grazie all’installazione di 795 pannelli fotovoltaici sui tetti dell’hotel, la struttura potrà generare fino a 400 chilowatt di picco (kWp) di energia pulita. Questa iniziativa green, che consentirà una riduzione del 5-10% del consumo energetico dell’hotel, rientra nell’ottica nel Pilastro ambientale della nuova Strategia per la sostenibilità di Riu, Proudly Committed.