I Caraibi secondo Msc Crociere, i prossimi itinerari

Sono quattro le navi di Msc Crociere che quest’estate navigheranno tra le acque caraibiche, offrendo itinerari in partenza da Miami, New York e Port Canaveral (Orlando). Due unità effettueranno crociere da PortMiami: Msc Magnifica con itinerari di tre a sette notti, incluse Key West (Florida), Costa Maya e Cozumel (Messico), Isla de Roatan (Honduras), Belize City (Belize), Nassau e Ocean Cay Msc Marine Reserve alle Bahamas. Parallelamente, Msc Seascape offrirà crociere di sette notti, facendo scalo in destinazioni come San Juan (Porto Rico), George Town (Isole Cayman), Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Ocho Rios (Giamaica), Cozumel (Messico) e Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Msc Meraviglia, inoltre, salperà da New York per viaggi di sette notti che includono scali a Port Canaveral, Nassau e Ocean Cay Msc Marine Reserve.

Infine, Msc Seashore offrirà crociere di tre a sette notti da Port Canaveral verso destinazioni come Nassau, Ocean Cay Msc Marine Reserve, Costa Maya e Cozumel.

Le crociere invernali

Durante l’inverno, invece, sono sei le navi che offriranno itinerari da tre a dieci notti da Miami, New York, Orlando e Martinica. Tre unità salperanno da PortMiami, tra cui Msc Divina, le cui crociere più lunghe saranno itinerari di 10 notti verso Aruba, Curaçao e Repubblica Dominicana. Msc Meraviglia avrà invece come porto base la città di New York, con itinerari di sette notti che includono visite ad Orlando, Nassau, alle Bahamas e a Ocean Cay Msc Marine Reserve. Offrirà anche itinerari di 10 a 11 notti con visite a Porto Rico, Repubblica Dominicana e Sint Maarten.

Da Port Canaveral, MscSeashore offrirà itinerari da tre a sette notti con scali a Costa Maya, Cozumel, Ocean Cay Msc Marine Reserve e Nassau.

Msc Virtuosa, invece, proporrà viaggi di sette notti da Fort de France (Martinica) verso destinazioni come Philipsburg (Sint Maarten), St. John’s (Antigua), Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Bridgetown a Barbados.

L’Ocean Cay Msc Marine Reserve

Tra gli investimenti di Msc Crociere un ruolo importante hanno quelli riservati all’isola privata di Ocean Cay Msc Marine Reserve alle Bahamas. Nel corso dei prossimi 12 mesi, infatti, lòa compagnia apporterà miglioramenti, tra cui servizi ed esperienze per gli ospiti a supporto dei piani di crescita futura. I nuovi miglioramenti includeranno centri escursioni ampliati per sostenere le attività acquatiche e i tour, strutture aggiuntive di cibo e bevande tra cui un secondo food hall e bar più grandi. Inoltre, gli ospiti potranno vivere diverse aree rinnovate tra cui la nuova laguna per bambini e la laguna principale. Anche gli ospiti del Msc Yacht Club potranno usufruire di un bar e ristorante Ocean House ampliato.