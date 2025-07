Marriott International: acquisito il brand lifestyle CitizenM

CitizenM entra ufficialmente nella galassia Marriott International. Il gruppo ha infatti completato l’acquisizione del marchio alberghiero lifestyle, dando inizio al processo di integrazione del suo portfolio nei sistemi e piattaforme, che si completerà entro fine anno.

Da quel momento, inoltre, citizenM entrerà a pieno titolo nel programma fedeltà Marriott Bonvoy. “I viaggiatori sono sempre alla ricerca di proposte innovative che uniscano la tecnologia a un’ospitalità incentrata sulle persone, e il marchio citizenM rappresenta un’aggiunta ideale al nostro portfolio” ha affermato Anthony Capuano, presidente e ceo di Marriott International.

A livello globale citizenM comprende 37 hotel aperti, per un totale di 8.789 camere, in circa 20 città dii Stati Uniti, Europa e Asia-Pacifico. Il brand è apprezzato, in particolare, per il servizio ‘genuino’, l’uso efficiente degli spazi, per il design intelligente delle camere, gli spazi comuni interni ed esterni, con opere d’arte immersive e manufatti locali, soggiorni arredati in modo confortevole, che fungono da spazi di lavoro, ma anche per l’offerta food e le terrazze panoramiche.